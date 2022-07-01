МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу, с началом нового полугодия, в основном снижаются, пессимизму инвесторов способствуют снижение фондовых бирж США накануне и отчёт японского центробанка, свидетельствуют данные торгов. Reuters: Китай выделил новые квоты на импорт нефти

По состоянию на 7.55 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,18%, до 3392,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 2222,61 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,27%, до 6585,9 пункта, южнокорейский KOSPI снижается на 1,36%, до 2200,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,75%, до 25,919,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index закрыт по случаю выходного дня, по итогам последних торгов, проводившихся в четверг, он снизился на 0,62%, до 21,859,79 пункта.

В пятницу азиатские фондовые рынки следуют за динамикой Уолл-стрит, биржи США в четверг закрылись снижением: Dow Jones снизился на 0,82%, NASDAQ — на 1,33%, S&P 500 — на 0,88%. К отрицательной динамике американских бирж привели очередные опасения по поводу рецессии и инфляции.

Кроме того, негативно на котировки повлиял отчет центробанка Японии — "Tankan", благодаря чему японский фондовый индекс оказывается в лидерах падения.

Согласно этому отчету, квартальный основной индекс для крупных производителей составил 9, хотя в прошлом квартале он был равен 14.

"Результаты "Tankan" могут подстегнуть критику в адрес Банка Японии по поводу ультрамягкой монетарной политики, которая служит одним из факторов ослабления иены", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).