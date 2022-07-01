МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс евро ускорил темпы падения к доллару в пятницу днем после публикации данных об очередном ускорении инфляции в еврозоне до рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

По состоянию на 12.17 мск курс евро к доллару снижается до 1,0455 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0482 доллара. Курс доллара к иене в то же время опускается до 135,45 иены с уровня предыдущего закрытия в 135,73 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 104,95 пункта.

Евростат опубликовал предварительную оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам прошедшего июня. Показатель ускорился до 8,6%, что стало новым историческим рекордом. Рынки были готовы к тому, что инфляция ускорится, однако темпы роста потребительских цен оказались неожиданными. Аналитики прогнозировали ускорение лишь до 8,4% с 8,1% месяцем ранее.

Теперь внимание рынков будет приковано к действиям Европейского центрального банк (ЕЦБ), который ранее уже отмечал свою готовность поднять учётную ставку в июле, а если того потребует ситуация, то ещё и в сентябре.

"Маловероятно, что ЕЦБ пересмотрит свой прогноз инфляции в сторону понижения, учитывая новые данные. Это повышает вероятность того, что центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре", — считает старший экономист агентства Блумберг Маева Кузен (Maeva Cousin).