МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций после негативного старта перешел к росту в ходе торговой сессии пятницы, индекс Мосбиржи прибавляет около 1% на корпоративных новостях, следует из данных торговой площадки. Нефть Urals подорожала в июне на 10,7%

К 13.02 мск индекс Мосбиржи растет на 0,75% до 2221,3 пункта, долларовый индекс РТС теряет 4,79%, до 1278 пунктов.

В лидерах роста акции "Сургутнефтегаза" (+9,09%), ПИК (+4,63%), Сбербанка (+4,43%), "Роснефти" (+4,4%), "Самолета" (+3,39%).

Акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов росли более чем на 10%, до 26,69 рубля за бумагу после решения акционеров выплатить дивиденды за 2021 год, ранее в пятницу компания также сообщила о решении об отказе от моратория на банкротство. Бумаги "Роснефти" также растут на решении акционеров утвердить выплату рекордных дивидендов за 2021 год.