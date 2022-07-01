МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Изменившиеся экономические условия требуют применения в России нового валютного регулирования, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на заседании комитета РСПП по финансовой политике. Российские предприниматели назвали валюту "наказанием для бизнеса"

"Касательно валютного законодательства. Нам просто нужно подумать о новой концепции валютного регулирования. Мы понимаем, что нам нужно поменять всю законодательную архитектуру валютного законодательства. В текущих условиях, то как это было сделано раньше, ну просто не работает, это тоже непростая задача, совместно нам нужно будет подумать", — сказал он.

По словам Чебескова, российская экономика уже преодолела самые тяжелые времена и сейчас перешла к восстановлению. "На наш взгляд, надо сказать, конечно, решения были разные и хорошие, и ошибки тоже совершали, но в целом финансовая система выстояла и надо сказать, что могло бы быть и хуже. И на наш взгляд, сейчас как раз то время, когда нужно отходить, понятно, что пожаротушение продолжиться, но нужно теперь уже заниматься более стратегическими задачами", — добавил он.

"Но конечно нам предстоит перестраивание финансовой системы в довольно больших масштабах", — отметил он. Как пояснил Чебесков, российская экономика сейчас столкнулась с тем, что расчетная инфраструктура не работает, хотя раньше для международных расчетов в основном использовалась западные механизмы, также для России перестала работать биржевая и рейтинговая западная инфраструктура. "То есть мы в принципе столкнулись с тем, что большинство того, на что мы опирались, просто перестало для нас существовать, и в этом ключе, конечно, задача сложная, но очень интересная", — пояснил он.

Также Минфин продолжает работу по расчетам, в частности, упор делается на расчеты в национальных валютах. Как отметил Чебесков, сейчас Минфин при работе также делает упор не на традиционных, а на новых возможностях для расчетов. "У нас появляется возможность поэкспериментировать и с новыми технологиями, и с новыми видами ведения расчётов, и здесь мы не обязаны, как говорится, себя ограничивать только теми критериями, как это делалось раньше, что тоже интересно", — заключил он.