В Минфине считают, что в России нужно поменять всю архитектуру валютного законодательства
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Изменившиеся экономические условия требуют применения в России нового валютного регулирования, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на заседании комитета РСПП по финансовой политике.
"Касательно валютного законодательства. Нам просто нужно подумать о новой концепции валютного регулирования. Мы понимаем, что нам нужно поменять всю законодательную архитектуру валютного законодательства. В текущих условиях, то как это было сделано раньше, ну просто не работает, это тоже непростая задача, совместно нам нужно будет подумать", — сказал он.
По словам Чебескова, российская экономика уже преодолела самые тяжелые времена и сейчас перешла к восстановлению. "На наш взгляд, надо сказать, конечно, решения были разные и хорошие, и ошибки тоже совершали, но в целом финансовая система выстояла и надо сказать, что могло бы быть и хуже. И на наш взгляд, сейчас как раз то время, когда нужно отходить, понятно, что пожаротушение продолжиться, но нужно теперь уже заниматься более стратегическими задачами", — добавил он.
"Но конечно нам предстоит перестраивание финансовой системы в довольно больших масштабах", — отметил он. Как пояснил Чебесков, российская экономика сейчас столкнулась с тем, что расчетная инфраструктура не работает, хотя раньше для международных расчетов в основном использовалась западные механизмы, также для России перестала работать биржевая и рейтинговая западная инфраструктура. "То есть мы в принципе столкнулись с тем, что большинство того, на что мы опирались, просто перестало для нас существовать, и в этом ключе, конечно, задача сложная, но очень интересная", — пояснил он.
Также Минфин продолжает работу по расчетам, в частности, упор делается на расчеты в национальных валютах. Как отметил Чебесков, сейчас Минфин при работе также делает упор не на традиционных, а на новых возможностях для расчетов. "У нас появляется возможность поэкспериментировать и с новыми технологиями, и с новыми видами ведения расчётов, и здесь мы не обязаны, как говорится, себя ограничивать только теми критериями, как это делалось раньше, что тоже интересно", — заключил он.
https://1prime.ru/Financial_market/20220701/837360487.html