МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций показывает рост на 1,1% по индексу Мосбиржи в ходе пятницы при поддержке корпоративных новостей, индекс РТС снижается при ослаблении рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.

К 15.48 индекс Мосбиржи растет на 1,13%, до 2229,81 пункта, долларовый индекс РТС падает на 4,61%, до 1283,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 3,28 рубля, до 54,73 рубля, курс евро — на 3,22 рубля, до 56,81 рубля.

"Российский фондовый рынок сегодня отскакивает после вчерашнего снижения, когда акционеры приняли решение отказаться от дивидендных выплат", — считает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Сургутнефтегаза" (+7,89%), Сбербанка (+4,41%), АФК "Система" (+4,28%), "Роснефти" (+4,33%), ПИК (+3,93%), "Новатэка" (+3,85%), "Газпром нефти" (+3,74%).

Аналитики из "Фридом Финанс" обращают внимание на акции "Сургутнефтегаза", которые растут на фоне утреннего решения отказаться от моратория на банкротство, что дает компании право выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп акций. Также в пятницу, но уже несколько позже, компания приняла решение о выплате дивидендов за 2021 год в размере 4,73 рубля на привилегированную акцию и 0,8 рубля на обыкновенную.

"Котировки "Роснефти" повышаются после решения ГОСА утвердить финальные выплаты акционерам за 2021 год в размере 23,64 рубля на бумагу, что соответствует доходности в 6,5% и является рекордным объемом за всю историю компании (441,5 миллиарда рублей)", — добавляют эксперты. Акции "Роснефти" росли на старте торгов на 5,22%

Акции "Сургутнефтегаза" максимально росли на 11,07%, "Роснефти" — на 8,86%.

Лидерами падения являются акции "Газпрома" (-4,98%), "Энел Россия" (-3,24%), "Алросы" (-2,27%), "Юнипро" (-1,62%), Polymetal (-1,46%).

Виталий Манжос из "Алго Капитал" уточняет, что в акциях "Газпрома" продолжаются вчерашние распродажи. "Они связанны с неожиданной новостью о том, что на указанные акции не будут выплачиваться планировавшиеся ранее рекордные по величине годовые дивиденды", — поясняет эксперт.

Компании, решившие выплатить дивиденды на данный момент — "Русгидро" (+1,96%), "Транснефть" (+0,59%). Отказались выплачивать дивиденды за 2021 год — Сбербанк (+4,41%), "Соллерс" (-0,29%), "Детский Мир" (-0,67%),"Черкизово" (-1,64%), "Мечел" (+0,09%), "Россети" (-3,17%),"Газпром"(-4,98%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы полагаем, что позитив на российском фондовом рынке сохранится, а индекс Мосбиржи может подняться к 2300 пунктам. Не исключаем, что к концу дня бумаги "Газпрома" также отыграют часть потерь", — отмечает Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что многие инвесторы воздерживаются от покупок или сокращают позиции в бумагах, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если же негативные ожидания не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, рынок может развить восстановление с ближайшей целью 2275 пунктов по индексу Мосбиржи.

Аналитики из "Фридом Финанс" делают прогноз для индекса Мосбиржи и РТС на закрытие торгов недели: зона 2170–2300 пунктов и коридор 1275–1340 пунктов соответственно.