МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к доллару: американская валюта поднялась выше 55 рублей впервые с 21 июня, евро торгуется около 57 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Экономист рассказал, когда доллар достигнет дна и начнет дорожать

Курс доллара расчетами "завтра" к 16.16 мск растет на 3,78 рубля, до 55,23 рубля, евро — на 3,39 рубля, до 57,07 рубля.