МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Московская биржа и профучастники российского фондового рынка договорились создать клуб для защиты прав инвесторов в условиях ограничений ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), сообщается на сайте торговой площадки. Мосбиржа планирует увеличить количество доступных для сделок валютных пар

"1 июля 2022 года Московская биржа обсудила с профессиональными участниками финансового рынка вопросы защиты прав инвесторов в условиях экономических ограничений, наложенных Евросоюзом в отношении НРД (входит в группу "Московская Биржа")….Участники встречи поддержали создание Клуба защиты инвесторов для отстаивания их прав и интересов. Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка", — говорится в сообщении.

Члены клуба будут на постоянной основе взаимодействовать с участниками рынка относительно введенных внешних ограничений, предоставлять консультации и разъяснения. Особое внимание будет уделяться вопросам защиты прав неквалифицированных инвесторов, уточняется в релизе.

На сайте НРД планируется постоянно обновлять список вопросов и ответов на актуальные темы. Также участники клуба предусмотрят иные механизмы оперативного оповещения инвесторов.

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов в среду сообщил, что биржа будет организовывать коллективный иск из-за европейских санкций в отношении НРД.

Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций.