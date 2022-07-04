МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе начали неделю небольшим ростом, утром в понедельник держатся выше 1600 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Finansial Times: Япония не собирается отказываться от российского газа

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке почти 1630 долларов (с учетом изменения валютных котировок, так как данные на платформе ICE Futures указаны в евро, +2% к расчетной цене пятницы — 1596,85 доллара). Затем стоимость опустилась до 1602,2 доллара (+0,4%), после чего вновь выросла и в последние минуты близка к уровню открытия торгов.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Котировки 30 июня — впервые за три месяца — преодолели рубеж в 1600 долларов. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.