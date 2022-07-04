МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник, инвесторы продолжают опасаться рецессии экономики США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт предрек начало рецессии в экономике США

По состоянию на 13.38 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,26%, до 30980 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 11571,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3815,5 пункта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены экономической ситуацией в США и в мире. Высокая инфляция заставляет центробанки поднимать ставки, что чревато замедлением экономики.

На предыдущей неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что американская экономика может столкнуться с рисками из-за политики регулятора. Рынки стали полагать, что признавая риски рецессии, ужесточение монетарной политики может быть не слишком резким, но инфляция в США настолько высокая, что такой вариант развития событий является маловероятным.

"Рынок начал больше беспокоиться об экономическом росте, чем об инфляции и изъятии ликвидности. В отличие от предыдущих спадов, инфляция сейчас намного выше, а безработица намного ниже. Такие обстоятельства отсрочивают любой потенциальный "голубиный" разворот центробанка, несмотря на быстрое изменение ожиданий по процентной ставке на прошлой неделе", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Блумберг.