МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника колеблется у уровня предыдущего закрытия по индексу Мосбиржи, растеряв потенциал бурного старта торгов, следует из данных торговой площадки. Bloomberg назвал причину нового роста цен на газ в Европе

К 15.32 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,07%, до 2208,24 пункта, долларовый индекс РТС теряет 1,13%, до 1262,17 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт на 59 копеек, до 55,09 рубля, курс евро — на 70 копеек, до 57,24 рубля.

"Российский рынок начал новую неделю ростом, однако "быков" хватило ненадолго. На текущий момент индекс Мосбиржи торгуется около нулевой отметки. Виновником падения индекса вновь стали бумаги "Газпрома", в моменте их обвал достигал 5,5%", — замечает Павел Веревкин из "Алор Брокер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются — акции "Полюса" (-5,73%), ПИК (-4,54%), "Совкомфлота" (-2,5%), "Фосагро" (-2,47%), "Газпрома" (-2,42%), "Самолета" (-1,79%).

Аналитики из "Фридом Финанс" отмечают, что в котировках "Газпрома" третий день подряд отыгрывается продажами неожиданное для рынка решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. "Аналогичное решение 1 июля приняли и акционеры "Фосагро", хотя ранее совет директоров рекомендовал утвердить дивиденд за 2021 год в размере 390 рублей на акцию", — дополняют аналитики.

"Акционеры ПИК, "Совкомфлота" и "Фосагро" отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, но если решение по первым двум эмитентам было ожидаемым, по "Фосагро" инвесторы остались разочарованы", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В лидерах роста акции "Иркута" (+17,5%), "Яндекса" (+5,45%), ВТБ (+3,97%), "Русала" (+2,25%), "Газпром нефти" (+2,2%), расписки VK (+3,83%), TCS Group (+4,57%).

Аналитики из "Фридом Финанс" добавили, что бумаги VK поддержали новости о планах развиваться в направлении онлайн-сервиса для краткосрочной аренды жилья ввиду ухода из России Booking и Airbnb. Интернет-гигант может купить две крупные отечественные компании, работающие в этом сегменте, и занять большую долю на соответствующем рынке, отмечают эксперты.

"Бумаги "Новатэка" дорожают за счет перетока капитала из акций "Газпрома", который разочаровал инвесторов, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год", — считают они.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, пройдет в акциях "Абрау-Дюрсо", "Татнефти", "Башнефти", "Мосэнерго", НКНХ, НКХП, "ОГК-2", "Роснефти", "Самолет", МТС и НМТП", — обращает внимание Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

Веревкин считает, что вероятнее всего до конца дня российский фоновый рынок останется вблизи текущих значений. По его мнению, явных позитивных драйверов для роста не прослеживается, а от более серьезной коррекции останавливает сильный уровень поддержки в 2200 пунктов.

"Новатэк" остается интересной дивидендной историей благодаря стабильным выплатам, которые в дальнейшем планируется увеличивать, отмечают аналитики из "Фридом Финанс".

"Рассчитываем, что к закрытию сессии индекс Мосбиржи останется в зоне 2170–2300 пунктов, а РТС будет колебаться в пределах 1220–1290 пунктов", — прогнозируют они.