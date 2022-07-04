МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник восстанавливается после снижения в течение всей предыдущей торговой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,05 доллара, или на 0,51%, до 1810,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,06% — до 19,878 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник наблюдается коррекционная динамика после снижения в цене в течение предыдущих пяти торговых сессий. Основное давление на золото оказывают ожидания рынков "ястребиной" политики центробанков.

По словам аналитика RBC Capital Markets Кристофера Лоуни (Christopher Louney), которые приводит газета Handelsblatt, самым сильным фактором влияния в настоящее время является рост учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Повышение базовой процентной ставки (ФРС США — ред.) создает проблемы для золота, поскольку делает драгоценный металл, не приносящий текущего дохода, менее привлекательным", — добавил эксперт.

На текущей неделе важным для инвесторов будет протокол Федрезерва США, публикация которого запланирована на вечер среды. Трейдеры ожидают получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.