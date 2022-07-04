МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже в январе-июне упал на 62,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,81 тонны, по серебру – вырос на 12,2%, до 24,5 тонны, сообщает торговая площадка. Эксперт оценил последствия санкционного дисконта на российскую нефть

В денежном выражении на Мосбирже в январе-июне 2022 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 44 миллиарда рублей против 116,2 миллиарда рублей в январе-июне 2021 года.

Только за июнь объем торгов составил 2,7 тонны золотом (на 8,5 миллиарда рублей) и 2,6 тонны серебром (на 100 миллионов рублей).

В прошлом году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (48,5 тонны, рост в 3,8 раза) и серебром (40,2 тонны, +30,8%) на общую сумму 209,2 миллиарда рублей после 56,105 миллиарда в 2020 году. В 2019 году было заключено сделок с золотом и серебром на 39,3 миллиарда рублей, в 2018 году — на 102 миллиарда, в 2017 году — на 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками — прием и выдачу слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Среди участников биржевого рынка золота и серебра — профучастники рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также ЦБ РФ, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.