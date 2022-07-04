МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть восстановились на фоне опасений насчет ограниченности предложения, которое противостояло тревогам насчет рецессии. Это поддержало мировые рынки акций в ходе сессии, на которую влияет праздник в США. Объем торгов сегодня ниже обычного. Эксперты JPMorgan рассказали, когда нефть будет стоить $380 за баррель

Индекс европейских рынков акций вырос на 0,8%, а британский индекс FTSE поднялся более чем на 1%, чему способствовал рост акций нефтегазовых компаний.

Ранее в понедельник нефть подешевела на 1 доллар за баррель из-за опасений по поводу перспектив мировой экономики, но снижение добычи в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), беспорядки в Ливии и санкции в отношении России перевесили эти опасения.

Нефтедобыча в Эквадоре в последнее время пострадала из-за общественных беспорядков, а забастовка в Норвегии может привести к сокращению поставок на этой неделе.

"Нарастающие перебои с поставками усугубляются возможным дефицитом свободных производственных мощностей у ближневосточных производителей нефти, — говорит Стивен Бреннок из нефтяного брокера PVM. — И если в ближайшее время на рынки не поступит новая нефть, цены будут расти".

Как в пятницу показал опрос Reuters, добыча 10 стран-членов ОПЕК в июне сократилась на 100 000 баррелей в день до 28,52 млн баррелей в день. Тем временем они обещали нарастить ее примерно на 275 000 баррелей.

Нефть Brent подорожала на 1,25% до 113,02 доллара, а нефть WTI повысилась в цене на 1,2% до 109,76 доллара за баррель.

Индекс мировых рынков MSCI вырос на 0,38%, тогда как на прошлой неделе потерял 2,3%.

В июне мировые рынки акций достигли минимумов за 18 месяцев на фоне беспокойства насчет роста инфляции и повышения процентных ставок, но с тех пор слегка подросли.

Наиболее широкий индекс MSCI для стран АТР за исключением Японии вырос на 0,34%.

Индекс китайских "голубых фишек" завершил день с повышением на 0,7% благодаря росту субиндекса акций медицинских компаний на 4,65%. Города на востоке Китая в воскресенье ужесточили ограничения по COVID-19 на фоне новых вспышек коронавируса.

Японский Nikkei прибавил 0,84%.

Американские фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,4% и 0,5% соответственно, поскольку недавние слабые данные по США предполагают ухудшение данных в отчете по занятости за июнь, который будет опубликован в пятницу. Сегодня американские фондовые рынки закрыты.

"Некоторые рынки начали нащупывать опору, но сейчас сильная волатильность", — заметил Себастян Гэли, старший стратег по макроэкономике в Nordea Asset Management. Он указал на риски из-за выхода данных по занятости вне сельского хозяйства США, которые ожидаются на этой неделе.

Долгожданный прогноз ФРС Атланты по изменению ВВП за 2-й квартал снизился до —2,1% в годовом исчислении, что означает, что страна уже находится в состоянии технической рецессии.

Согласно прогнозам, отчет по занятости укажет на замедление роста числа рабочих мест в июне до 270 000, а рост среднего заработка снизится до 5,0%.

Протокол июньского заседания ФРС, который будет опубликован в среду, как ожидается, укажет на склонность центробанка к решительному ужесточению политики. Ранее Комитет по операциям на открытом рынке решил повысить ставки на 75 базисных пунктов.

Вероятность еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце и увеличения ставки до 3,25%-3,5% к концу года рынок оценивает примерно в 85%.

Но компания Nuveen, управляющая активами, видит некоторые основания для оптимизма после резкого падения рынка в первой половине года.

"Упавшие публичные рынки обладают чрезвычайно убедительным потенциалом роста в ближайшей перспективе", — заявил в понедельник глобальный инвестиционный комитет компании в своем среднесрочном прогнозе на 2022 год.

Рынок казначейских облигаций США сегодня закрыт, но их фьючерсный рынок открыт и продолжил рост. Судя по нему, доходность 10-летних облигаций держится на уровне 2,88%; с июньского пика она упала на 61 базисный пункт.

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии, являющихся эталоном для еврозоны, выросла на 10 базисных пунктов до 1,328%. На прошлой неделе она падала, так как инвесторы стали скупать защитные облигации.

Доллар США снизился на 0,06% до 104,99 против корзины валют, отойдя от недавних 20-летних максимумов, достигнутых благодаря своему статусу защитной валюты.

Евро повысился на 0,13% до 1,0442, отойдя от недавнего пятилетнего минимума 1,0349. Ожидается, что Европейский центральный банк в этом месяце впервые за десятилетие повысит процентные ставки, и евро может получить поддержку, если центробанк решится на повышение сразу на полпункта.

Японская иена также в конце прошлой недели привлекла покупателей защитных валют, в результате чего доллар вернулся к отметке 135,48 иены с 24-летнего максимума 137,01, хотя за день он все же вырос на 0,3%.

Высокий курс доллара и растущие процентные ставки сказываются на котировках золота, которое торговалось со снижением на 0,15% до 1808 долларов за унцию. На прошлой неделе оно достигло шестимесячного минимума в 1784 доллара.