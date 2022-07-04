МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Ведущий британский индекс FTSE 100 сегодня вырос. Стабильные цены на сырую нефть содействовали подъему акций нефтяных компаний. Инвесторы ждали, пока сезон отчетности наберет обороты, чтобы оценить влияние, которое оказывают на прибыль резко взлетевшие цены и повысившиеся процентные ставки. Российский рынок акций закрыл торги слабым снижением

Индекс "голубых фишек" FTSE 100 по итогам торгов прибавил 0,9%, а индекс FTSE 250, в основном состоящий из бумаг местных компаний, просел на 0,2% на фоне сократившихся суммарных объемов торгов в связи с праздником в США.

Оба индекса в пятницу начали 2-е полугодие на минорной ноте после почти шести месяцев тревог по поводу того, что агрессивные повышения ставок могут спровоцировать мировую рецессию.

Акции нефтяных гигантов BP и Shell в понедельник прибавили 4,4% и 3,9% соответственно. Баррель сырой нефти подорожал из-за опасений по поводу уменьшения поставок на фоне сокращения добычи ОПЕК, волнений в Ливии и санкций, введенных в отношении России.

"Небольшого отскока цен на нефть было достаточно для подъема бумаг BP и Shell и благоприятной ситуации для индекса FTSE 100", — сказал инвестиционный директор AJ Bell Расс Моулд.

"По сути поставки остаются ограниченными, и пока достаточно экономической активности, чтобы остановить падение цен на нефть. Однако страхи грядущей рецессии могут послужить потолком для цен на нефть", — пояснил он.

База расчета FTSE 100, состоящая из бумаг глобальных компаний, помогает ему в 2022 году опережать мировые индексы, тогда как по индексу FTSE 250 ударили опасения касательно замедления экономики и резкий рост цен. С начала года он упал более чем на 20%. Для сравнения, FTSE 100 потерял всего 2,1%.

Акции Auto Trader Group Plc подорожали на 3,2% после того, как Peel Hunt на фоне стабильного спроса на автомобили повысил рекомендацию по бумагам этой британской онлайн-площадки для покупки машин с "добавлять" на "покупать".

Акции Grafton Group упали на 7,7%, что негативно отразилось на индексе компаний со средней капитализацией. Ранее поставщик строительных материалов заявил, что Гэвин Сларк с 31 декабря освободит должность гендиректора.

Бумаги Pets at Home Group Plc потеряли 8,3% после того, как Royal Bank of Canada понизил рейтинг акций этого продавца товаров для ухода за домашними питомцами до "ниже рынка".