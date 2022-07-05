МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 12 июля возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. Акции "Русала" подскочили более чем на 11%

"С 12 июля 2022 года Московская биржа возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов", — сообщила биржа.

Торги на срочном рынке будут проводиться по следующему расписанию: с 10:00 до 18:50 мск — основная торговая сессия, с 19:05 до 23:50 — дополнительная вечерняя торговая сессия.

Для вечерней сессии параметры торгов (время торгов и клиринговых сессий, процедуры риск-менеджмента), а также риск-параметры остаются неизменными.

Кроме того, с 14 июня банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождены от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия взимается только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам.

На срочном рынке торгуются 97 фьючерсных контрактов и 47 опционов на них, базисными активами которых являются фондовые индексы, акции, валютные пары, недвижимость, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.