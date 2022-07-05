Американские фондовые индексы снижаются более чем на 1% на фоне общего пессимизма
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются во вторник на фоне общего пессимизма на мировых рынках, который обусловлен в том числе новостями из сырьевого сектора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,78%, до 30542,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 10958,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,87%, до 3753,63 пункта.
Во вторник мировые трейдеры обратили внимание на ряд новостей из энергетического сектора. Так, норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. Кроме того, поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" в восточном направлении из Германии в Польшу остановлены на 2 дня в связи с плановыми ремонтными работами.
Эти новости отразились на ценах на газ. Продолжающийся рост стоимости энергоносителей является основным фактором ускорения инфляции. На фоне продолжающихся опасений за экономику в условиях высокого уровня инфляции, биржи Европы падают на 2%, а курс евро к доллару опустился до двадцатилетнего минимума.
Главный инвестиционный директор Saxo Bank Стин Джейкобсон (Steen Jakobsen), которого цитирует агентство Market Watch, считает, что рынки могут "достигнуть своего дна" либо в этом году, либо в первой половине следующего.
Аналитик также заметил, что последние шесть месяцев наблюдалось самое сильное изменение потребительских настроений, и перспективы для мировых компаний в третьем квартале остаются плохими.
https://1prime.ru/Financial_market/20220705/837389492.html