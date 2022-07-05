МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются во вторник на фоне общего пессимизма на мировых рынках, который обусловлен в том числе новостями из сырьевого сектора, свидетельствуют данные торгов. Politico: в Вашингтоне обсудили возможность рецессии в США

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,78%, до 30542,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,52%, до 10958,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,87%, до 3753,63 пункта.

Во вторник мировые трейдеры обратили внимание на ряд новостей из энергетического сектора. Так, норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. Кроме того, поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" в восточном направлении из Германии в Польшу остановлены на 2 дня в связи с плановыми ремонтными работами.

Эти новости отразились на ценах на газ. Продолжающийся рост стоимости энергоносителей является основным фактором ускорения инфляции. На фоне продолжающихся опасений за экономику в условиях высокого уровня инфляции, биржи Европы падают на 2%, а курс евро к доллару опустился до двадцатилетнего минимума. Экономист объяснила скачок доллара на Мосбирже

Главный инвестиционный директор Saxo Bank Стин Джейкобсон (Steen Jakobsen), которого цитирует агентство Market Watch, считает, что рынки могут "достигнуть своего дна" либо в этом году, либо в первой половине следующего.

Аналитик также заметил, что последние шесть месяцев наблюдалось самое сильное изменение потребительских настроений, и перспективы для мировых компаний в третьем квартале остаются плохими.