МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российское золото будет востребовано как внутри страны, так и за рубежом, но для увеличения объемов экспорта необходимо устанавливать привлекательную цену для покупателей, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Эксперт рассказал, можно ли перенаправить все российское золото на Восток

Ранее японский Минфин заявил, что правительство страны утвердило введение запрета на импорт российского золота, при этом сроки начала ограничений будут определены позднее.

"Для увеличения экспорта в страны, которые не вводили санкции на импорт золота, нужна привлекательная цена, которая устроит покупателей. При этом в логистике ничего не изменится", — сказал Деев. По его словам, на золото из России всегда найдется спрос – как за рубежом, так и внутри страны, что станет залогом роста экономики, несмотря на санкции и ограничения со стороны США, Европы и Японии.

Деев считает, что российская экономика только выиграет от высоких цен на золото, а драгметалл будет расти в цене по мере увеличения спроса на этот защитный антикризисный актив и за счет санкций Запада. "Золотое дно". Как санкции Запада скажутся на экспорте российских слитков

"При санкциях против одного из самых крупных поставщиков золота на мировой рынок — России, стоимость металла (золота — ред.) вполне способна вырасти до 2 тысяч долларов за тройскую унцию к концу года. А, учитывая мировую рецессию, которая сейчас начинается, в кризис золото всегда востребовано", — отметил он.

Аналитик напомнил, что основным покупателем российского золота являлась Великобритания, которая приобретала более 260-280 тонн этого драгметалла в последние годы. Но после введения запрета на импорт золота из России со стороны G7, продажа этого сырья может быть увеличена в Китай, Индию, ОАЭ и Саудовскую Аравию.