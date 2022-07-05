МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника вырос на 1% по индексу Мосбиржи, при этом упал на 8,19% по индексу РТС на фоне сильного ослабления рубля к доллару, следует из динамики торгов. Британский фунт опустился ниже 1,19 доллара впервые с марта 2020 года

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1% — до 2226,64 пункта, долларовый РТС упал на 8,19%, до 1146,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск рос на 5,92 рубля – до 61,16 рубля, курс евро – на 5,46 рубля – до 63,21 рубля.