МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Во вторник цены на медь резко снижаются на фоне укрепления доллара США, которое резко ослабило интерес инвесторов к цветным металлам. Цены на нефть падают на 9% на опасениях глобальной рецессии

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME недавно упали примерно на 4%, алюминий подешевел примерно на 3,2%, цинк снизился на 4,2%, а никель потерял около 0,4%.

Спекулятивная короткая позиция по меди на LME достигла самого высокого с 2015 года уровня, согласно оценке Marex. По состоянию на 30 июня на долю короткой позиции приходилось 43,6% от общего объема открытых позиций против пикового значения 72,2%, достигнутого в 2015 году.