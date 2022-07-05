МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером падает почти на 2%, при этом в ходе торгов дня стоимость этого драгметалла опускалась до минимального уровня с середины декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.38 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 34,7 доллара, или на 1,92%, до 1767 долларов за тройскую унцию. Часами ранее стоимость золота достигала 1764,4 доллара — впервые с 15 декабря 2021 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,72% — до 19,128 доллара за унцию.

Такой динамике на рынке драгоценных металлов в том числе способствует рост индекса доллара — на 1,5%, до 106,73 пункта — на фоне увеличивающихся опасений по рецессии мировой экономики.

Инвесторы все больше ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США резко повысит учетную ставку, что еще больше укрепит доллар и увеличит риски глобальной рецессии.

При этом игроки рынка ждут дополнительных сигналов по монетарной политике от американского регулятора — в среду вечером ожидается публикация протокола последнего заседания ФРС США, в документе могут быть обозначены более акцентированные позиции Федрезерва по этому вопросу.