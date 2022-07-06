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https://1prime.ru/Financial_market/20220706/837394966.html
Российский рынок акций растет на открытии торгов
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Российский рынок акций в начале торгов среды увеличивается на 0,73% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 06.07.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды увеличивается на 0,73% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск растет на 0,73%, до 2242,8 пункта, долларовый индекс РТС — падает на 3,53%, до 1106,22 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля (уже поднимался выше 64 рублей), евро — на 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал выше 66 рублей).