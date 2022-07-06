МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды увеличивается на 0,73% по индексу Мосбиржи и снижается по индексу РТС, следует из данных Московской биржи. Курс евро поднялся выше 66 рублей, доллар превысил 64 рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.18 мск растет на 0,73%, до 2242,8 пункта, долларовый индекс РТС — падает на 3,53%, до 1106,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.22 мск растет на 2,66 рубля, до 63,91 рубля (уже поднимался выше 64 рублей), евро — на 2,21 рубля, до 65,81 рубля (подскакивал выше 66 рублей).