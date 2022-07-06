МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды снижением на опасениях возникновения рецессии в экономике США, также рынки взволнованы эпидемиологической обстановкой в Китае, свидетельствуют данные торгов. Торги юанем на Мосбирже набирают обороты, пытаясь обойти евро

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,43% — до 3355,35 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,16%, до 2207,2 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,55%, до 21515 пунктов. Южнокорейский KOSPI опустился на 2,13% — до 2292,01 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,15%, до 26119,33 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 6594,5 пункта.

В среду азиатские биржи закрылись снижением, так как инвесторы опасаются рецессии экономики США, к которой могут привести дальнейшие повышения ставки Федрезервом страны. Кроме того, рынки реагируют на рост количества заболевших коронавирусом в Китае. Так, трейдеры оценивают перспективы ввода очередных ограничений, которые впоследствии могут привести к замедлению экономического роста.

"Инвесторы спешат оценить как рецессию в США… так и возможность более широких вирусных ограничений в Китае…", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).