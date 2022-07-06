МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут более чем на 1% на корпоративных новостях, инвесторы оценивают и макростатистику по региону, свидетельствуют данные торгов. Розничные продажи в еврозоне выросли по итогам мая

По состоянию на 13.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,56% — до 7135,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,63%, до 5889,13 пункта, немецкий DAX — на 1,47%, до 12583,37 пункта.

В среду акции Just Eat Takeaway дорожают на 18,1% после новостей о соглашении с Amazon, которое позволит Amazon приобрести долю в 2% в сервисе доставки еды Grubhub (принадлежит Just Eat Takeaway). При этом позже доля может быть увеличена до 15%. Также американская компания сделала Grubhub доступным для клиентов Prime в США на год.

Поддерживает индексы и сильная статистика из Германии, крупнейшей экономики Европы. Так, объем производственных заказов в стране в мае неожиданно вырос — на 0,1% в месячном выражении после падения на 1,8% в апреле, аналитики ожидали снижения на 0,6%.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по розничным продажам в еврозоне. В мае объем розничных продаж в годовом выражении неожиданно вырос — на 0,2% вместо ожидаемого снижения на 0,4%, при этом в месячном выражении показатель поднялся также на 0,2%, но рост прогнозировался на уровне 0,4%.

Поддерживает индексы и коррекционная динамика. Во вторник индексы снизились в пределах 3% на опасениях вокруг европейской экономики. Ранее норвежская Equinor приостановила добычу на ряде месторождений из-за забастовок, а "Северный поток" вскоре остановится на плановые профилактические работы. Такая ситуация усилила опасения по поводу энергетического кризиса в Европе.