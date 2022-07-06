МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в среду на сохранении опасений за развитие мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Reuters рассказал о противоречии в американской экономике

По состоянию на 14.35 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,11%, до 30902 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 11780,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,16%, до 3827,5 пункта.

Инвесторы продолжают отказываться от риска на сохранении опасений вокруг развития мировой экономики. В Европе усиливается энергетический кризис, а в АТР ухудшается ситуация с коронавирусом. В совокупности с высокой инфляцией и мерами по ее сдерживанию мировая экономика рискует оказаться в рецессии.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг в США. Инвесторы внимательно следят за статданными, так как они могут прояснить насколько устойчиво положение экономики. Ожидается, что показатель в июне снизился до 54,3% с майских 55,9%.

Кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол июньского заседания. Тогда регулятор повысил базовую ставку до 1,5-1,75% годовых.