МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды уверенно растёт по индексу Мосбиржи на 1,23% при поддержке голубых фишек, индекс РТС снижается на 0,78% на фоне ослабления рубля, следует из данных торговой площадки. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на опасениях за развитие мировой экономики

К 14.56 мск индекс Мосбиржи растёт на 1,23%, до 2253,98 пункта, долларовый индекс РТС теряет 0,78%, до 1137,8 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" растёт на 1,37 рубля, до 62,52 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 63,52 рубля.

"В среду на российском рынке наблюдается коррекция, которая, вероятно, продолжится до конца недели", — отмечает Андрей Эшкинин из "Алор Брокер".

Виталий Манжос из "Алор Брокер" считает, что довольно сильный прирост рублевого индекса Мосбиржи в значительной степени обусловлен коррекционным повышением стоимости акций "Газпрома".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидерами роста являются — акции "Лензолото" (+9,76%), "Распадской" (+4,29%), Polymetal (+3,94%), ММК (+3,63%), "Новатэка" (+3,26%), "Газпрома" (+2,46%), Сбербанка (+2,28%), расписки TCS Group (+4,29%), Ozon (+3,94%), VK (+3,62%).

"Котировки Ozon повышаются, поскольку компания является одним из основных бенефициаров решения о параллельном импорте: многие товары будут проданы через площадку российского ретейлера. При этом на фоне ослабления рубля импортные товары подорожают, что также позволит компании нарастить выручку", — замечают аналитики из "Фридом Финанс".

Они добавили, что бумаги VK дорожают на новости о том, что предприниматели Москвы получили возможность присоединиться к совместной программе Минэкономразвития РФ и VK, позволяющей удвоить бюджет на продвижение в социальной сети. На этом фоне ожидается увеличение рекламной выручки эмитента.

В лидерах снижения — акции "Иркута-3" (-13,63%), "Сургутнефтегаза" (-2,11%), МТС (-1,59%), "Русала" (-1,22%), ДВМП (-0,92%), "Аэрофлота" (-0,86%).

"Акции "Русала" корректируются после вчерашнего сильного прироста более чем на 6% на фоне новости о начале переговоров по поводу возможного слияния эмитента с компанией "Норникель", — дополняет Манжос.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Вероятно, индекс Московской биржи сегодня закроется в районе 2230–2270 пунктов и до конца недели продолжит находиться в коррекции" — полагает Эшкинин.

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня зону 2170–2300 пунктов и для РТС коридор 1085–1175 пунктов.

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался заметно ниже своего внутридневного максимума. Скорее всего, его основное движение на сегодня уже завершено. В целом мы ожидаем позитивного закрытия указанного индекса в диапазоне 2240-2270 пунктов. Таким образом, его прирост по итогам дня может составить от 0,6% до 2,5%".