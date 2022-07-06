МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Каршеринг Руссия", оказывающего услуги под брендом "Делимобиль", объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении торговой площадки. Эксперт оценил падение цен на нефть

Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти дет. Срок действия самой программы — бессрочный.

Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году.