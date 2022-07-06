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https://1prime.ru/Financial_market/20220706/837404114.html
Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "Делимобиля"
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Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Каршеринг Руссия", оказывающего услуги под брендом "Делимобиль", объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций ООО "Каршеринг Руссия", оказывающего услуги под брендом "Делимобиль", объемом до 50 миллиардов рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении торговой площадки.
Ценные бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до десяти дет. Срок действия самой программы — бессрочный.
Сервис поминутной аренды автомобилей "Делимобиль" начал работу в 2015 году.