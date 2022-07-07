МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Цены на золото растут на фоне небольшого ослабления доллара. Кроме того, некоторые инвесторы решили приобрести металл после резкого падения цен в ходе двух предыдущих сессий. Золото торгуется ниже 1740 долларов впервые с сентября 2021 года

Спот-цены на золото поднялись примерно на 0,2%.

С марта котировки золота потеряли более 300 долларов на фоне повышения процентных ставок ФРС США. Эта мера призвана сдержать инфляцию, но она также повышает альтернативные издержки владения драгоценным металлом, который не приносит гарантированного дохода.

Фьючерсы на золото в США прибавили в цене около 0,3%.

"Восстановление цен на золото в четверг напоминает "отскок дохлого кота"… Впрочем, дальнейшее направление котировки вполне очевидно. Рынок находится во власти "медведей", поэтому снижение цен будет продолжаться до тех пор, пока активность физических покупателей не окажет поддержку", — считает независимый аналитик Росс Норманн.

"Кроме того, золото получает поддержку на фоне коррекции доллара, который, похоже, уже достиг пика. Однако (ослабление американской валюты) частично нивелируется небольшим ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США", — добавляет Нордман.

В среду были представлены протоколы июньского заседания Федеральной резервной системы США, по итогам которого ключевая процентная ставка была впервые с 1994 года повышена на 75 базисных пунктов. Руководители центрального банка опасаются, что ускорение инфляции поумерит уверенность общественности в способности ФРС взять темпы роста цен под контроль.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Хэлли, протоколы заседания ФРС едва ли принесли утешение рынкам, но все же прояснили позицию центрального банк. Очевидно, что Комитет по операциям на открытом рынке "по-прежнему концентрирует усилия на обуздании инфляции, даже за счет резкого спада экономической активности".

Доллар немного отступил от почти 20-летнего максимума, достигнутого в среду против корзины из других основных валют, и это оказало поддержку котировкам золота. Эксперт рассказал, как повысить спрос на российское золото за рубежом

Трейдеры ожидают выхода в пятницу данных США по занятости, которые могут дать более четкое представление о ситуации в крупнейшей экономике мира.

Серебро на рынке спот недавно выросло примерно на 0,9%, тогда как платина прибавила около 1,4%, а палладий повысился примерно на 1,8%.