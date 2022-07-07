МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга прибавляет по индексу Мосбиржи 0,47% на фоне дивидендных новостей, индекс РТС растет 1,62% на фоне укрепления рубля, следует из данных торговой площадки.

К 14.54 мск индекс Мосбиржи растет на 0,47%, до 2232,26 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1119,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 34 копейки, до 63,01 рубля, курс евро — 70 копеек, до 64,07 рубля.

"Российский фондовый рынок борется за очередные уровни: индекс РТС за 1100 пунктов, а индекс Московской биржи — за отметку в 2200 пунктов. И тот и другой индексы находятся под влиянием курса российской национальной валюты. Акции пытаются вибрировать в рамках отдельных корпоративных историй", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Анна Буйлакова из ФГ "Финам" согласна, что с утра направление российским акциям задают дивидендные истории.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидерами роста являются — акции "Иркута-3" (+17,89%), Petropavlovsk (+8,92%), НМТП (+4,46%), "Яндекс" (+3,87%), Polymetal (+3,19%), "Полюса" (+2,41%), "Акрона" (+2,28%), расписки Ozon (+7,08%), X5 Group (+4,89%), VK (+2,97%). Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

"Растут акции Новороссийского морского торгового порта, который вчера объявил дивиденды в размере 0,54 рубля на акцию", — замечает Буйлакова.

Аналитики из "Фридом Финанс" добавили, что котировки золотодобытчиков Petropavlovsk и Polymetal растут на фоне удорожания золота, хотя его цена поднимается не столь активно: сегодня она увеличилась лишь на 0,33%, до 1742 доллара за тройскую унцию.

"Бумаги "Яндекса" дорожают на новостях о возможной покупке у VK сервиса доставки Delivery Club. В свою очередь, в случае запуска "Сбермаркетом" собственной службы доставки из ресторанов и кафе риски монополизации рынка после консолидации Delivery Club с "Яндекс.Едой" уменьшатся", — дополнили они.

В лидерах снижения — обыкновенные акции и префы "Татнефти" (-5,33% и 3,88%), акции "Газпром нефти" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,84%), НЛМК (-1,31%), "Северстали" (-1,35%), "Новатэка" (-1,25%), "Русала" (-0,03%), расписки TCS Group (-1,9%).

Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал" уточняет, что аутсайдерах сегодня нефтегазовый сектор, на него оказывает давление обсуждение Западом возможного потолка цен для российской нефти.

"Акции "Русала" сегодня снижаются на 2% на фоне сообщений о том, что санкции против Владимира Потанина, президента и крупнейшего акционера "Норильского никеля", являются препятствием для объединения двух компаний", — дополняет Буйлакова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В рамках текущей торговой сессии задача минимум для индекса РТС — не упасть ниже отметки в 1100 пунктов, а для индекса Московской биржи — удержать рубеж в 2200 пунктов", — полагает Блинов. Россиянам объяснили, почему рубль неожиданно и жестко просел

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи на закрытие торгового дня зону 2170–2300 пунктов и для РТС — коридор 1085–1175 пунктов.

"Индекс Мосбиржи консолидируется у нижней границы бокового канала. Если индекс найдет в себе силы для роста, вероятной целью станет уровень девятидневной скользящей средней в районе 2280 пунктов", — прогнозирует Буйлакова.