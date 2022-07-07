МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 0,21% по индексу Мосбиржи, а по индексу РТС — на 2,8% за счет укрепления рубля, следует из данных Московской биржи. В ГД внесли проект об ограничении размера переплаты по кредитам и займам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,21%, до 2226,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,8%, до 1132,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 1,29 рубля — до 62,06 рубля, курс евро — на 1,26 рубля, до 63,51 рубля.