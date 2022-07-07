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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220707/837418176.html
Российский рынок акций вырос на 0,21%
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Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 0,21% по индексу Мосбиржи, а по индексу РТС — на 2,8% за счет укрепления рубля, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 07.07.2022
акции, рынки, экономика, новости, российский рынок акций, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов четверга вырос на 0,21% по индексу Мосбиржи, а по индексу РТС — на 2,8% за счет укрепления рубля, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,21%, до 2226,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,8%, до 1132,49 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 1,29 рубля — до 62,06 рубля, курс евро — на 1,26 рубля, до 63,51 рубля.