Азиатские фондовые индексы растут вслед за американскими биржами
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,17% — до 3370,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2234,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,18%, до 21681,91 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,98% — до 2357,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 6686,8 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,53%, до 26629 пунктов.
В пятницу азиатские индексы торгуются в плюсе, переняв настроение американских рынков. Индексы Уолл-стрит закрылись ростом на оптимизме, вызванном заявлениями двух представителей Федерезерва США о том, что экономика страны может избежать рецессии.
"Опасения инвесторов по поводу рецессии ослабли", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономистов банка ING Роберта Карнелла (Robert Carnell) и Айрис Панг (Iris Pang).
Кроме того, позитивно на рынки АТР повлияли новости о том, что Китай может увеличить расходы на строительство с целью стимулировать переживающую трудности экономику.
https://1prime.ru/Financial_market/20220708/837422043.html