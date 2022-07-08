МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Экономист объяснил, почему пока не стоит продавать доллары

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,17% — до 3370,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2234,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,18%, до 21681,91 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,98% — до 2357,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,58%, до 6686,8 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,53%, до 26629 пунктов.

В пятницу азиатские индексы торгуются в плюсе, переняв настроение американских рынков. Индексы Уолл-стрит закрылись ростом на оптимизме, вызванном заявлениями двух представителей Федерезерва США о том, что экономика страны может избежать рецессии.

"Опасения инвесторов по поводу рецессии ослабли", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономистов банка ING Роберта Карнелла (Robert Carnell) и Айрис Панг (Iris Pang).

Кроме того, позитивно на рынки АТР повлияли новости о том, что Китай может увеличить расходы на строительство с целью стимулировать переживающую трудности экономику.