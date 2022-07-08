МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу колеблются на фоне снижения металлургического сектора и общей динамике мировых рынков, свидетельствуют данные торгов. Евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с конца 2002 года

По состоянию на 10.33 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,01% — до 7189,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 6012,91 пункта, немецкий DAX — снижался на 0,1%, до 12830,95 пункта.

Европейский металлургический сектор снижается на 0,8% на фоне удешевления металлов. Так, медь дешевеет на 2%, алюминий — на 1,5%. Акции Anglo American опускаются на 1,2%, ArcelorMittal — на 1,1%. Снижение стоимости металлов связано с опасениями за экономику Китая, который является крупнейшим потребителем меди, на фоне новых вспышек коронавируса в стране и вероятности ужесточения карантина.

В целом на рынках сохраняются опасения по поводу возможной рецессии, поскольку мировые центробанки склонны к повышению ставок для сдерживания рекордной инфляции. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен повысить свои ключевые ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании совета управляющих.

В то же время азиатские индексы в основном показывают рост в пятницу, а фондовые индексы Уолл-стрит в четверг увеличились на 1-2%, что поддерживает торги в Европе.