МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Японский индекс Nikkei потерял большую часть своего утреннего прироста и завершил день возле флэтовой линии после покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время предвыборной кампании на парламентских выборах. На бывшего премьер-министра Японии Абэ совершили покушение

Индекс Nikkei закрылся с ростом на 0,1% до 26 517,19 пункта, тогда как в начале сессии поднимался на 1,4%.

Более широкий индекс Topix также не удержал большую часть прироста и закрылся с повышением на 0,27% до 1887,43 пункта. За неделю Nikkei вырос на 2,24%, а Topix — на 2,3%.

"Наверное, были разные причины для того, чтобы Nikkei сегодня сократил рост, но одна из них — покушение на Абэ, поскольку я считаю, что он все еще оказывает влияние на экономическую и денежно-кредитную политику Японии", — сказал Дзюн Морита, главный управляющий отдела исследований в Chibagin Asset Management.

Абэ, наиболее известный своей фирменной политикой "Абэномика", которая включала в себя смелое смягчение денежно-кредитной политики и щедрые бюджетные расходы, по сообщениям, получил огнестрельное ранение в спину из самодельного пистолета.

Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что 67-летний Абэ находится в тяжелом состоянии, и пожелал ему пережить это испытание. Абэ — рекордсмен по сроку, проведенному на посту премьер-министра Японии.

"Отсутствие Абэ может повлиять на ультрамягкую денежно-кредитную политику Банка Японии, что нехорошо для фондового рынка", — сказал Морита.

Ранее индекс Nikkei рос более чем на 1%. Акции компаний, связанных с производством микросхем, пошли вверх вслед за бумагами на Уолл-стрит после того, как комментарии чиновников Федеральной резервной системы в пользу менее жесткой политики ослабили опасения по поводу рецессии в США. Выросли акции компаний-тяжеловесов, связанных с сектором микросхем: так, бумаги Tokyo Electron поднялись на 1,7%, а Advantest — на 1,82%.

Субиндекс сектора цветных металлов вырос на 2,43% после сообщения агентства Reuters о том, что Китай создаст государственный инвестиционный фонд объемом 500 млрд юаней (74,69 млрд долларов) для стимулирования расходов на инфраструктуру. Акции Sumitomo Metal Mining подскочили на 5,2%, а Mitsubishi Materials — на 2,88%. Акции Seven & i Holdings снизились на 0,65% несмотря на то, что эта сеть небольших супермаркетов повысила прогноз прибыли на весь год. Акции производителя майонеза Kewpie потеряли 3,32% после того, как он сообщил о снижении прибыли после повышения цен.