Российский рынок акций снижается на 0,36% по индексу Мосбиржи и растет на 0,91% по индексу РТС
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы снижается по индексу Мосбиржи на 0,36% на фоне дивидендных отсечек, индекс РТС растет на 0,91% на фоне укрепления рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.
К 15.19 мск индекс Мосбиржи уменьшается на 0,36%, до 2218,66 пункта, долларовый индекс РТС растёт на 0,91%, до 1142,8 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" теряет 81 копейку, до 61,14 рубля, курс евро — 1,56 рубля, до 62,04 рубля.
"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение. Заметная просадка рублевого индекса Мосбиржи в значительной степени связана с дивидендными отсечками, которые состоялись более чем в десятке акций российских компаний", — отмечает Виталий Манжос из "Алго-Капитал".
Долларовый индекс РТС пользуется поддержкой благодаря возобновившемуся укреплению биржевого курса рубля, добавил эксперт.
ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА
Лидерами снижения являются — акции "Башнефти" (-9,17%), "Роснефти" (-3,18%), ММК (-1,94%), ЛСР (-1,52%), НЛМК (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,32%), "Северстали" (-1,38%), расписки Ozon (-4,32%), X5 Group (-3,44%), TCS Group (-2,68%).
"В разрезе сегментов худшую динамику демонстрируют сектора электроэнергетики и нефтегаза из-за дивидендных отсечек в бумагах "ОГК-2", "Роснефти" и "Башнефти". Довольно безыдейно смотрится финансовый сектор. Какую-либо значимую динамику показывают лишь расписки TCS Group, а также QIWI благодаря новостям о том, что компания основного владельца готова выкупить часть акций по цене 2,2-2,7 доллара, что значительно ниже текущих котировок", — поясняет Владимир Головинов из Промсвязьбанка.
Аналитики из "Фридом Финанс" указывают, что акции Ozon корректируются после вчерашнего роста: трейдеры активно фиксируют прибыль перед выходными. Также эксперты обращают внимание на бумаги "Роснефти", которые подешевели на открытии торгов сразу на 6% после закрытия реестра акционеров. "Снижение котировок равнялось дивидендной доходности, но к текущему моменту половина просадки уже выкуплена", — дополнили они.
В лидерах роста — акции Petropavlovsk (+6,92%), "Распадской" (+6,23%), "Самолета" (+1,49%), "Мечела" (+0,84%), префы "Лензолото" (+1,95%), "Мечела" (+1,65%), "Ростелекома" (+1,49%), "Россетей" (+0,97%), расписки Okey (4,51%), Fixprice (+3,47%), Headhunter (+2,14%).
Манжос добавил, что акции "Распадской" растут на фоне публикации сильных финансовых результатов по РСБУ за первое полугодие. Отдельно эксперт отмечает динамику бумаг "Самолёта", которые в пятницу также уже торгуются без дивидендов, но на данный момент находятся в плюсе.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" замечает, что индекс Мосбиржи остается в недельном диапазоне 2165–2276 пунктов, и, скорее всего, продолжит в его рамках консолидироваться, пока не появятся сильные драйверы для выхода из данного коридора.
"В настоящее время индекс Мосбиржи уверенно стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума. Скорее всего, основное движение на сегодня в нем уже завершено. Но не исключено, что позднее он сумеет отыграть свою утреннюю просадку. В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2200-2255 пунктов, с изменением не более 1,2% по итогам дня", — прогнозирует Манжос.
Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют зону 2170–2300 пунктов для индекса Мосбиржи и ориентир для РТС 1085–1175 пунктов.
https://1prime.ru/Financial_market/20220708/837428374.html