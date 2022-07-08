МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы снижается по индексу Мосбиржи на 0,36% на фоне дивидендных отсечек, индекс РТС растет на 0,91% на фоне укрепления рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.

К 15.19 мск индекс Мосбиржи уменьшается на 0,36%, до 2218,66 пункта, долларовый индекс РТС растёт на 0,91%, до 1142,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 81 копейку, до 61,14 рубля, курс евро — 1,56 рубля, до 62,04 рубля.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение. Заметная просадка рублевого индекса Мосбиржи в значительной степени связана с дивидендными отсечками, которые состоялись более чем в десятке акций российских компаний", — отмечает Виталий Манжос из "Алго-Капитал".

Долларовый индекс РТС пользуется поддержкой благодаря возобновившемуся укреплению биржевого курса рубля, добавил эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами снижения являются — акции "Башнефти" (-9,17%), "Роснефти" (-3,18%), ММК (-1,94%), ЛСР (-1,52%), НЛМК (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,32%), "Северстали" (-1,38%), расписки Ozon (-4,32%), X5 Group (-3,44%), TCS Group (-2,68%). Аналитик предупредил о ловушке, связанной с обвалом рубля

"В разрезе сегментов худшую динамику демонстрируют сектора электроэнергетики и нефтегаза из-за дивидендных отсечек в бумагах "ОГК-2", "Роснефти" и "Башнефти". Довольно безыдейно смотрится финансовый сектор. Какую-либо значимую динамику показывают лишь расписки TCS Group, а также QIWI благодаря новостям о том, что компания основного владельца готова выкупить часть акций по цене 2,2-2,7 доллара, что значительно ниже текущих котировок", — поясняет Владимир Головинов из Промсвязьбанка.

Аналитики из "Фридом Финанс" указывают, что акции Ozon корректируются после вчерашнего роста: трейдеры активно фиксируют прибыль перед выходными. Также эксперты обращают внимание на бумаги "Роснефти", которые подешевели на открытии торгов сразу на 6% после закрытия реестра акционеров. "Снижение котировок равнялось дивидендной доходности, но к текущему моменту половина просадки уже выкуплена", — дополнили они.

В лидерах роста — акции Petropavlovsk (+6,92%), "Распадской" (+6,23%), "Самолета" (+1,49%), "Мечела" (+0,84%), префы "Лензолото" (+1,95%), "Мечела" (+1,65%), "Ростелекома" (+1,49%), "Россетей" (+0,97%), расписки Okey (4,51%), Fixprice (+3,47%), Headhunter (+2,14%).

Манжос добавил, что акции "Распадской" растут на фоне публикации сильных финансовых результатов по РСБУ за первое полугодие. Отдельно эксперт отмечает динамику бумаг "Самолёта", которые в пятницу также уже торгуются без дивидендов, но на данный момент находятся в плюсе.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" замечает, что индекс Мосбиржи остается в недельном диапазоне 2165–2276 пунктов, и, скорее всего, продолжит в его рамках консолидироваться, пока не появятся сильные драйверы для выхода из данного коридора. Банк России внесет изменения в тест для неквалифицированных инвесторов

"В настоящее время индекс Мосбиржи уверенно стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума. Скорее всего, основное движение на сегодня в нем уже завершено. Но не исключено, что позднее он сумеет отыграть свою утреннюю просадку. В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 2200-2255 пунктов, с изменением не более 1,2% по итогам дня", — прогнозирует Манжос.

Аналитики из "Фридом Финанс" прогнозируют зону 2170–2300 пунктов для индекса Мосбиржи и ориентир для РТС 1085–1175 пунктов.