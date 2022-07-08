МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. В ходе сессии пятницы цены на нефть колеблются. При этом они продолжают нацеливаться на снижение по итогам недели. Опасения по поводу возможного ослабления спроса, которое может быть спровоцировано потенциальной рецессией, перевесили обеспокоенность в отношении нехватки мирового предложения. Фьючерсы Уолл-стрит в основном немного снижаются в ожидании статданных

Центральные банки повышают процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. На этом фоне возникает беспокойство, что растущая стоимость заимствований может привести к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, власти Шанхая проводят массовые тестирования на коронавирус, из-за чего инвесторы опасаются возможных локдаунов, которые также могут привести к сокращению спроса на нефть.

Фьючерсы на нефть Brent недавно торговались с повышением примерно на 0,4%. Фьючерсы на WTI выросли в цене приблизительно на 0,3%.

"Учитывая дальнейшее повышение ставок и возможную техническую рецессию экономики США, пространство для роста котировок представляется весьма ограниченным", — отмечает Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Согласно опубликованным данным, в июне число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло сильнее, чем ожидалось. Это говорит об устойчивости рынка труда, которая позволяет Федеральной резервной системе осуществить еще одно повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов позднее в этом месяце.

За первую половину года цены на нефть выросли. Котировки Brent приблизились к рекордному максимуму после начала военной операции России на Украине, которая усилила опасения относительно предложения.

"Беспокойство по поводу состояния экономики вызвало падение котировок нефти на этой неделе, однако рынок по-прежнему подает бычьи сигналы. Подобный настрой рынка связан с тем, что в текущих условиях нехватка предложения скорее усилится, чем ослабнет", — говорит Стивен Бреннок из PVM.

Санкции Запада против России оказывают поддержку ценам, вызвав перенаправление потоков нефти. При этом добыча стран ОПЕК+ отстает от целевых уровней.