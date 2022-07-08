МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость самой ходовой марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю снизилась на 3%, до уровня в 37,5 тысячи рублей, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал, что ждет нефтяные фьючерсы к концу недели

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы снизилась на 0,95% — до 37 449 рублей за тонну. В минувшую пятницу марка стоила 38 653 рубля. Таким образом, за неделю снижение цены составило 3%. Летом прошлого года его стоимость несколько раз обновляла рекордные значения, исторический максимум был достигнут 13 августа 2021 года — 58 456 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-95 подешевел по итогам торгов пятницы ровно на 1%, а за неделю — на 0,68%, до 42 055 рублей за тонну.

Стоимость дизельного топлива выросла в пятницу на 0,01%, а за неделю — на 0,75%, до 54 787 рублей за тонну. Цена мазута за эти же периоды снизилась на 3,44% и 10,52% соответственно, до 16 707 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) прибавили в цене за день 3,28%, а за неделю только 2,98%, их стоимость по итогам торгов составила 8 664 рубля.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.