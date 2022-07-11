МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к евро в понедельник утром растет на фоне сохраняющегося спроса на надежные активы и отказа инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил шансы на возвращение к доллару по 50 рублей

По состоянию на 8.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,0151 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0183 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 137,05 иены со 136,08 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 107,31 пункта.

Опасения рецессии по-прежнему преобладают на рынке, создавая пессимистичный фон для рисковых активов. Трейдеры полагают, что агрессивная монетарная политика большинства мировых финансовых регуляторов, направленная на сдерживание инфляции, ударит по глобальной экономике.

На этом фоне инвесторы ждут данные по инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам июня ускорилась до 8,8% с 8,6% в мае. Статистика будет опубликована в среду.

Ралли доллара также поддерживают ожидания решения Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, большинство аналитиков полагают, что по итогам июльского заседания регулятор повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5%. При этом 7% экспертов ждут повышения до 2,5-2,75%.