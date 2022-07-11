События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 июля
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,89 трлн юаней
|2,4 трлн юаней
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|17:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|19:30
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2022
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|0 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2020
|117,29 (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин) — див-д 2021
|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022)
|0,17945 — див-д 2020
|0,22308 — див-д 2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022)
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|9,538 (1П2021) + 0,744 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021) + 8,24 (фин) — див-д 2021
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022)
|0,0600458012915 — див-д 2020
|0,0965536029864 — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022)
|6,94 — див-д 2020
|18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Самолет — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2022 (ГОСА — 30.06.2022)
|41 — див-д 2020, 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|41 (1кв2022) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220711/837445201.html