МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 11 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:00 JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1,89 трлн юаней 2,4 трлн юаней
предв. EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы    
17:15 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
19:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за июнь 2022    
  RUB Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 0 (ао), 0,1 (ап) — див-д 2020 117,29 (ао, ап) — див-д 2021
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (1П2021) + 3,9741 (ао), 0,25 (ап) (фин) — див-д 2021
  RUB Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022) 0,17945 — див-д 2020 0,22308 — див-д 2021
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (1П2021) + 0,744 (фин) (ао, ап) — див-д 2021
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021) + 8,24 (фин) — див-д 2021
  RUB ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 29.06.2022) 0,0600458012915 — див-д 2020 0,0965536029864 — див-д 2021
  RUB Роснефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022) 6,94 — див-д 2020 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021
  RUB Самолет — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2022 (ГОСА — 30.06.2022) 41 — див-д 2020, 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 41 (1кв2022) — див-д 2022