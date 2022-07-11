МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль в понедельник утром торгуется разнонаправленно: слабеет к доллару и укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает на старте торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск рос на 37 копеек, до 61,29 рубля, евро снижался на 31 копейку, до 62,04 рубля.