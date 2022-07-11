МОСКВА, 11 июля — ПРАЙМ. Доллар США подскочил до максимума за 24 года против японской иены в понедельник, сообщило агентство Рейтер. Это произошло после того, как выборы в Японии показали, что правящая консервативная коалиция сохранила сильные позиции, а опасения относительно мировой рецессии помогли доллару как валюте-убежищу. Эксперт оценил шансы на возвращение к доллару по 50 рублей

Пара доллар/иена в первой половине сессии достигла максимума 137,28, самого высокого уровня с 1998 года. Затем она сдала часть завоеванных позиций и на момент написания статьи торговалась по 136,93.

Доллар также укрепился против евро, при этом пара евро/доллар упала на 0,34%, до 1,0151, вновь направившись в сторону 20-летнего минимума, достигнутого в пятницу. При этом индекс доллара вырос на 0,36%, до 107,3.

"Доллар демонстрирует широкомасштабный рост, но лидером этого роста стала пара доллар/иена", — говорит Родриго Катрил, валютный стратег-аналитик National Australia Bank.

По его словам, отказ инвесторов от рискованных активов оказывал общую поддержку для доллара. Иена испытывала особое давление ввиду высокой доходности в США, а также ввиду результатов выборов, состоявшихся в воскресенье, которые указали на то, что Япония будет продолжать экспансионистскую денежно-кредитную политику.