МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник заметно снижаются в преддверии сезона финансовой отчетности за второй квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,45% — до 31196,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,21%, до 11384,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,06%, до 3857,2 пункта.

На американских фондовых рынках в понедельник наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы ожидают слабых финансовых отчетностей в связи с высокой инфляцией в США и антироссийскими санкциями.

"Реальный удар по прибыли будет нанесен во второй половине фингода, поскольку мы слышим от компаний, особенно розничных, что они уже видят неспособность потребителей покупать", — сказала агентству Блумберг портфельный менеджер Causeway Capital Management LLC Эллен Ли (Ellen Lee).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Так, акции Twitter падают на 7,77% после того, как миллиардер Илон Маск заявил об отказе от сделки по покупке соцсети. Ранее Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но потребовал проверить данные компании о том, что число "фейковых" аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%.