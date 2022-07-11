МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером снижается за счет укрепления доллара по отношению к другим основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,9 доллара, или на 0,35%, до 1736,2 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,46% — до 19,148 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в понедельник вечером наблюдается отрицательная динамика, которой способствует рост стоимости американской валюты, являющейся альтернативой золоту для инвестиций в "надежные" активы.

Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,8%, до 107,86 пункта.

"Ценовая динамика драгоценного металла во многом определяется индексом доллара, который сохраняет свою силу", — приводит агентство Market Watch слова аналитика Ava Trade Наима Аслама (Naeem Aslam).