2022-07-11T19:05:40+03:00
2022-07-11T19:05:40+03:00
2022-07-11T19:05:40+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220711/837453261.html
Российский рынок акций упал вслед за мировыми площадками
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи на 2,7%, негативная динамика мировых рынков оказывала давление на российские акции. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 11.07.2022
индексы, рынки, новости, биржи
https://1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
https://1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
https://1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20220711/837451326.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи на 2,7%, негативная динамика мировых рынков оказывала давление на российские акции.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,71%, до 2162,34 пункта, а долларовый РТС поднялся на 0,83%, до 1154,28 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2 рубля, до 58,92 рубля.
Рынок нефти теряет вечером 0,5%, до 106,5 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,4-2%.