МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника упал по индексу Мосбиржи на 2,7%, негативная динамика мировых рынков оказывала давление на российские акции. Министры финансов еврозоны ожидают ухудшения состояния экономики

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии упал на 2,71%, до 2162,34 пункта, а долларовый РТС поднялся на 0,83%, до 1154,28 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2 рубля, до 58,92 рубля.

Рынок нефти теряет вечером 0,5%, до 106,5 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,4-2%.