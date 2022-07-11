МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника преимущественно снижением на опасениях по поводу газоснабжения из России, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 остался на уровне предыдущего закрытия в 7196,59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,61%, до 8996,3 пункта, немецкий DAX — на 1,4%, до 12832,44 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник сосредоточили свое внимание на новостях вокруг поставок российского газа в Европу. Так, об остановке с 11 по 21 июля из-за планового техобслуживания обеих ниток "Северного потока" официально сообщал в начале месяца оператор магистрали Nord Stream AG.

Поставки газа по газопроводу, согласно данным оператора, прекратились с начала газовых суток — с 7.00 мск.

Подобный сценарий может — если объемы не будут перенаправлены на альтернативные маршруты — усугубить нехватку газа на европейском рынке.