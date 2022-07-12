МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник утром снижается, приближаясь к паритету, на сохранении тенденции отказа от риска, свидетельствуют данные торгов. РБК: доллар впервые за 20 лет приблизился к стоимости евро

По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару снижался до 1,0015 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0039 доллара, курс доллара к иене — до 137,3 иены со 137,42 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 108,44 пункта.

Опасения за перспективы экономики продолжают значительно влиять на настроения инвесторов, которые склонны отказываться от приобретения рисковых активов в пользу более надежных. Поэтому фондовые рынки Азии торгуются в основном в минусе, а евро к доллару — на минимуме за 20 лет.

Во вторник валютные трейдеры будут оценивать статистику по Германии. Ожидается, что индекс доверия инвесторов к экономике страны в июле снизился до минус 38,3 пункта с минус 28 пунктов в июне.