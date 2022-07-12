МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник снижается, инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Китае, что может представлять риски для спроса, сдерживает котировки и укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов.

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Цена на золото упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.53 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,61%, до 3,4028 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,83%, до 7584,5 доллара, алюминия — на 2,34%, до 2379,5 доллара, цинка — на 1,84%, до 3042 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,39%, до 108,44 пункта, показатель находится выше 108 пунктов впервые с октября 2002 года, а курс евро к доллару приблизился к паритету. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Ситуация вокруг коронавируса в Китае также сдерживает стоимость меди, так как КНР является одним из крупнейших ее потребителей. Инвесторы внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в стране, где наблюдаются новые вспышки коронавируса, так как это усиливает риски ужесточения карантинных мер и может повлиять на экономику страны и спрос.