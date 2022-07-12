МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник снижается, инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Китае, что может представлять риски для спроса, сдерживает котировки и укрепление доллара, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.53 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,61%, до 3,4028 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам предыдущих торгов стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,83%, до 7584,5 доллара, алюминия — на 2,34%, до 2379,5 доллара, цинка — на 1,84%, до 3042 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,39%, до 108,44 пункта, показатель находится выше 108 пунктов впервые с октября 2002 года, а курс евро к доллару приблизился к паритету. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Ситуация вокруг коронавируса в Китае также сдерживает стоимость меди, так как КНР является одним из крупнейших ее потребителей. Инвесторы внимательно следят за эпидемиологической ситуацией в стране, где наблюдаются новые вспышки коронавируса, так как это усиливает риски ужесточения карантинных мер и может повлиять на экономику страны и спрос.