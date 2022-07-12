МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах во вторник пока умеренно растут, немного превышают 1740 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Италии рассказали, как сократились поставки газа из России

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1757,8 доллара (+2,3% к расчетной цене понедельника — 1718,1 доллара). Вскоре котировки опустились до 1737,1 доллара (+1,1%), после чего немного выросли и в последние минуты чуть превышают 1740 долларов.

Цены накануне — после резкого роста на прошлой неделе — вторую сессию подряд снижались. Это может косвенно свидетельствовать о сдержанном оптимизме европейских потребителей. В воскресенье стало известно, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для "Северного потока" — 10 июля об этом сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Однако вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остается открытым. Усугубление нехватки газа в регионе может привести к новому скачку цен.

Осложняет непростую ситуацию на рынке остановка "Северного потока" на плановые работы. Теоретически на период техобслуживания магистрали — с 11 по 21 июля — "Газпром" может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности компании ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.

Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.