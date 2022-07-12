Цены на газ в Европе продолжают рост и превысили 1740 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах во вторник пока умеренно растут, немного превышают 1740 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одного из крупнейших хабов TTF открыли торговую сессию на уровне 1757,8 доллара (+2,3% к расчетной цене понедельника — 1718,1 доллара). Вскоре котировки опустились до 1737,1 доллара (+1,1%), после чего немного выросли и в последние минуты чуть превышают 1740 долларов.
Цены накануне — после резкого роста на прошлой неделе — вторую сессию подряд снижались. Это может косвенно свидетельствовать о сдержанном оптимизме европейских потребителей. В воскресенье стало известно, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для "Северного потока" — 10 июля об этом сообщил министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Однако вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остается открытым. Усугубление нехватки газа в регионе может привести к новому скачку цен.
Осложняет непростую ситуацию на рынке остановка "Северного потока" на плановые работы. Теоретически на период техобслуживания магистрали — с 11 по 21 июля — "Газпром" может увеличить поставки газа по другим маршрутам, однако возможности компании ограничены и заместить весь выпадающий объем не получится.
Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Еще 10 июня расчетная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 903,8 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов.
Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20220712/837456910.html