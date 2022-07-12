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https://1prime.ru/Financial_market/20220712/837457194.html
Курсы доллара и евро сравнялись на торгах Московской биржи
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https://россиясегодня.рф
. Курсы евро и доллара на Мосбирже сравнялись на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — впервые за 20 лет, следует из данных... ПРАЙМ, 12.07.2022
валюта, рынки, новости, курс доллара, курс евро, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курсы евро и доллара на Мосбирже сравнялись на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — впервые за 20 лет, следует из данных торгов.
К 10.45 мск
курс доллара расчетами "завтра" рос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.