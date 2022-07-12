МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курсы евро и доллара на Мосбирже сравнялись на уровне около 59,3 рубля, и доллар в ходе торгов вторника несколько раз был дороже евро — впервые за 20 лет, следует из данных торгов.

К 10.45 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 44 копейки — до 59,34 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 59,35 рубля.