МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценивает текущую ситуацию на топливном рынке в России как стабильную и управляемую, заявил глава торговой площадки Алексей Рыбников. The Times: Британия может начать покупать топливо у России в обход санкций

"Мы ситуацию на внутреннем топливном рынке воспринимаем и видим как стабильную, никаких признаков беспокойства она у нас не вызывает. Система, в рамках которой работает рынок, многоуровневая….Мы считаем, что эта система, которая создана на рынке, вместе с такими вот элементами саморегулирования (этический кодекс, работа совета секции, периодические наказания) показала себя хорошо, потрясений каких-то рынок не испытал", — сказал Рыбников на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что цены на топливо двигались как вверх, так и вниз. "Но в общем рынок показал себя достаточно устойчивым и спокойным, поэтому мы считаем ситуацию на топливном рынке абсолютно управляемой, нормальной и спокойной", — подчеркнул глава СПбМТСБ.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Например, цена самой популярной марки бензина Аи-92 снизилась к 12 июля по сравнению со своим историческим рекордом в августа 2021 года более чем на 35%.