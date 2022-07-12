МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль) -4,5%  
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь) 16,9% 12%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июнь) 4,1% 3,9%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь) 78,76 млрд юаней 75,7 млрд юаней
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) 0,8%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) -0,3%  
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 8,7%  
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май) -0,6% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май) -1% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,2%  
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (май) -20,89 млрд ф. ст. -21,2 млрд ф. ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май) -10,99 млрд ф. ст.  
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,7%  
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь) 0,8% 0,8%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 10,2% 10,2%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь) 10% 10%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
11:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май) 0,4% 0,3%
15:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,3%  
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,6% 0,6%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6% 5,7%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 8,6% 8,8%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 1% 1,1%
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 1,5% 2,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 8,235 млн барр -1,933 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,069 млн барр  
18:00 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (июнь) -66 млрд долл -76,5 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB НЛМК — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022, только ап) 15219,5 (ао), 3699,27 (ап) — див-д 2020 0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021