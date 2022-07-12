События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 июля
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
|-4,5%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|16,9%
|12%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
|4,1%
|3,9%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
|78,76 млрд юаней
|75,7 млрд юаней
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|8,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-0,6%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
|-1%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
|-20,89 млрд ф. ст.
|-21,2 млрд ф. ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
|-10,99 млрд ф. ст.
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,7%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,8%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|10,2%
|10,2%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|10%
|10%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|11:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,4%
|0,3%
|15:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,6%
|0,6%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6%
|5,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|8,6%
|8,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|1%
|1,1%
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|1,5%
|2,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|8,235 млн барр
|-1,933 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,069 млн барр
|18:00
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (июнь)
|-66 млрд долл
|-76,5 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|НЛМК — операционные результаты за 2кв2022
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.06.2022, только ап)
|15219,5 (ао), 3699,27 (ап) — див-д 2020
|0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20220712/837463851.html