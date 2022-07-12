МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник слабо меняются, поскольку сохраняется неопределенность в отношении дальнейшего положения дел в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,25% — до 31252,56 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,13%, до 11390,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 3852,5 пункта.

На американском фондовом рынке во вторник наблюдается неоднозначная динамика, поскольку инвесторы не могут определиться, что будет дальше с мировой экономикой. Такие сомнения подкрепляются "ястребиной" политикой центробанков и антироссийскими санкциями. Кроме того, трейдеры следят за курсом американской валюты, которая днем ранее достигла максимального с октября 2002 года уровня в 108 пунктов, а в ходе торгов вторника сравнялась с евро впервые с декабря 2002 года.

В то же время внимание рынков будет сосредоточено на предстоящем сезоне финансовой отчетности за второй квартал. Так, PepsiCo Inc., один из первых крупных игроков отрасли сообщивший о доходах за второй квартал, заявил, что спрос остается устойчивым, несмотря на инфляцию. При этом он отметил, что ожидает "встречного ветра" от сильного доллара.

По мнению аналитика Bleakley Financial Group Питера Буквара (Peter Boockvar), которое приводит агентство Блумберг, инвесторы будут уделять большое внимание изменениям курса валют и их влиянию на прибыли компаний.